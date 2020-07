Salvino Caputo è il nuovo responsabile regionale del Dipartimento attività produttive di Forza Italia. - Ragusa Oggi

Per definizione il concetto di produzione corrisponde “a qualsiasi trasformazione che ha come scopo quello di creare o accrescere l'utilità dei beni”.

Forza Italia ha sempre operato, sia in campo nazionale che regionale, per favorire le imprese che si occupano di produzione di beni e servizi. All’indomani dal blocco da Covid-19 che ha messo in crisi interi settori produttivi, Forza Italia ritiene urgente operare affinchè il settore produttivo esca dalla crisi riprendendo vigore ed è per questa ragione che nasce in Sicilia il Dipartimento attività produttive che il partito ha affidato a Salvino Caputo quale responsabile regionale.

Caputo, politico di lungo corso, già sindaco della Città di Monreale (1994/98 e 1999/2003) e deputato regionale all’Assemblea regionale siciliana per tre legislature, è stato Presidente della Commissione Legislativa Attività produttive; Componente la Commissione Antimafia ARS; Presidente dell’Intergruppo Parlamentare rapporti di Amicizia Sicilia Marocco. Caputo metterà la sua lunga esperienza politica al servizio delle imprese.