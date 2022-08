Salvini scandalizzato: “A Modica 2 metri di spazzatura in altezza. Urgenti i termovalorizzatori, stop a finti ambientalisti”

“Ieri ero a Modica e i rifiuti arrivavano a due metri di altezza. Ci sono i finti ambientalisti che tengono sul comodino la foto di Greta, e dicono no ai termovalorizzatori. Ne servono uno due dieci, di termovalorizzatori, in Sicilia”. Così Matteo Salvini a Palermo dopo la sua presenza in provincia dI Ragusa dove ha parlato di più temi.





Tra questi il Ponte sullo Stretto di Messina. Il ponte sullo Stretto “e’ una necessita’. Costa piu’ non farlo che farlo”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Quarta Repubblica su Rete 4 in video collegamento da Modica.