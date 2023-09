Salvatore Manfrellotti al Ragusa Calcio

Il Calcio Ragusa ha compiuto un altro passo importante nel suo progetto, ingaggiando Salvatore Manfrellotti, un attaccante con esperienza in Serie D. Manfrellotti, un napoletano di 29 anni alto 183 centimetri, ha una lunga carriera nelle divisioni minori del calcio italiano.

Manfrellotti ha giocato in diverse squadre di Serie D, mettendo a segno un buon numero di gol nel corso della sua carriera. Ha giocato per l’Angri e il Nola nella stagione precedente, realizzando complessivamente tre reti. In stagioni passate, ha giocato per squadre come l’Acireale, il Portici, il Messina, il Nardò e il Fiuggi, ottenendo notevoli successi in termini di gol segnati.