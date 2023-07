Salvatore Incatasciato al Modica Calcio

Salvatore Incatasciato, un giovane centrocampista nato nel 1998 a Pozzallo, ha concluso positivamente la trattativa per tornare a giocare per il Modica Calcio, squadra della sua città natale. La sua carriera calcistica è iniziata nella squadra giovanile del Modica Airone, e da allora ha accumulato importanti esperienze e stagioni di successo nonostante la sua giovane età.

Dopo aver giocato per squadre come l’Alto Vicentino, il Gozzano, l’Adriese 1906, la Crema, il San Tommaso e il Sandonà, competendo sia nel girone A che nel girone C del campionato di Serie D, Incatasciato è tornato in Sicilia per difendere i colori dell’Akragas, dell’Igea 1946, del Favara e infine della Sancataldese, tutte squadre che militano nella quarta serie italiana.

Ora ha deciso di affrontare il campionato di Eccellenza con la sua squadra di origine, il Modica Calcio. Incatasciato si dice felice di tornare a Modica, definendo questa scelta come la giusta.