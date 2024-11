Salvati a 60 miglia da Pozzallo: disidratati e senza cibo: due ricoveri

di Giada Drocker – Cinque giorni in mare prima di essere salvati dalla motovedetta Cp325 partita alle 20.30 da Pozzallo, per condurli al sicuro. Disidratati, contusi, senza cibo e acqua in 44 tutti uomini adulti e di origine bangladese a bordo di un piccolo barchino. Due, dopo lo sbarco delle 3 di questa mattina, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. Assetato, uno avrebbe bevuto acqua di mare, aveva forti coliche; l’altro una sospetta frattura. Sarebbero partiti dalle coste libiche il 28 ottobre. Sono stati salvati a circa 60 miglia da Pozzallo, trasferiti a bordo della Cp 325 e condotti al porto ibleo. Sbarco concluso alle 3: molti traumi rimediati nel barchino in balìa delle onde. Il gruppo è stato poi trasferito all’hot spot di Pozzallo. foto di repertorio

[image: image.png]



