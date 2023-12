Salvati a 56 miglia dalla Sicilia, 109 migranti sbarcati a Pozzallo

Centonove migranti sono sbarcati a Pozzallo stamattina. Sono stati messi in salvo dal pattugliatore veloce della Guardia di finanza, il PV10 “Petrucci” che li aveva raggiunti e messi in salvo a 56 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero. Poi il trasbordo l’autorizzazione a dirigersi a Pozzallo, porto assegnato. Delle 109 persone sbarcate, 99 sono uomini; una donna e 9 minori maschi. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Egitto e Siria.

Stando ai primi racconti confusi, i Centonove migranti sbarcati a Pozzallo stamattina, sarebbero partiti dalle coste libiche tre o quattro giorni fa e sarebbero rimasti quasi subito senza cibo. Molti casi di scabbia. personale della capitaneria di porto). Due migranti sono stati esaminati dal personale medico presente in banchina; senza cibo da alcuni giorni, una delle persone assistite vomitava, l’altra era invece dolorante alle articolazioni. Non è stato necessario alcun ricovero. Tutte le persone sono state trasferite all’hot spot di Pozzallo. In questo anno numerosi sono stati gli sbarchi.