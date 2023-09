Salvataggio della spiaggia e del tessuto urbano di Micenci a Donnalucata e cura nella gestione ambientale nel piano triennale

Problematiche, queste, che la consigliera comunale Caterina Riccotti ha posto, con specifici emendamenti al piano triennale delle opere pubbliche, condividendole con i colleghi d’aula Consuelo Pacetto, Marianna Buscema e Bruno Mirabella.

Il disastro della spiaggia di Micenci è il peggiore dei mali che poteva capitare in una borgata ad alta vocazione turistica.

“Di fatto abbiamo proposto un progetto di rinaturalizzazione del sito che da una parte risolva l’ormai annoso problema di allagamento della spiaggia e dall’altro preservi e valorizzi le specificità del luogo e quindi le sorgenti d’acqua dolce lì presenti. Il tutto con un’opera di riqualificazione della parte finale del lungomare da rendere maggiormente fruibile per chi lo frequenta – spiega Caterina Riccotti – sempre per Donnalucata, abbiamo preso atto che il centro abitato si estende ben oltre i confini comunemente conosciuti e che le abitazioni sorte a ridosso della spiaggia tra gli anni ‘60 e ‘80 del secolo scorso hanno bisogno di essere inserite nel tessuto urbano in maniera armonica con il contesto circostante. Per queste ragioni abbiamo proposto la realizzazione di una serie di infrastrutture che possano integrare questi nuovi insediamenti alla parte già urbanizzata della borgata”.

La questione ambientale da affrontare con strumenti capaci di venire incontro ai cittadini ed al territorio.

“Negli ultimi anni è cresciuta nella popolazione una maggiore sensibilità verso i temi ambientali e prova ne sono le giornate organizzate per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti – afferma la consigliera Riccotti – per questo assieme agli altri colleghi consiglieri abbiamo sollecitato la realizzazione del Centro comunale di raccolta valutando un ripensamento della struttura rispetto al progetto originario in modo da renderlo più prossimo e facilmente utilizzabile dai cittadini. Tenere in considerazione questi argomenti nel piano triennale delle opere pubbliche è importante per la programmazione e lo sviluppo del territorio e delle opere che verranno eseguite nell’immediato futuro”.