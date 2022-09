Salta un candidato alla presidenza della Regione. Ecco chi è. Intanto nuovo sondaggio

Intanto non sono più sette ma sei i candidati in corsa per la presidenza della Regione siciliana: fuori Fabio Maggiore. Con sentenza emessa stamani, il Tar di Palermo ha giudicato inammissibile il ricorso del partito 'Italia Sovrana e popolare", le cui liste erano state escluse per vizi di forma dall'ufficio centrale regionale per l'elezione del presidente della Regione siciliana presso la Corte d'appello e l'ufficio territoriale del governo. Per tentare di rientrare il partito può tentare la carta della Consiglio di giustizia amministrativa (Cga).