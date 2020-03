Salgono a 9 i casi di coronavirus in Sicilia. La conferma dalla Protezione Civile ma Regione smentisce - Ragusa Oggi

Salgono a 9 i casi di coronavirus in Sicilia. La conferma dalla Protezione Civile ma Regione smentisce

Oggi si registra un aumento di 33 unità tra i guariti, ma anche 5 nuovi decessi. Questi i dati confermati dalla Protezione Civile nazionale. Tra i 1.577 casi di contagiati in Italia da coronavirus, 798 (51%) sono in isolamento domiciliare, senza sintomi, mentre 639 (41%) sono ricoverati con sintomi. Il 9% – 140 persone di cui 106 in Lombardia – si trova in terapia intensiva. Mentre sono 21.127 i tamponi effettuati finora per i test.

Ad oggi, in Italia, 1694 persone hanno contratto il virus. Lo si legge nella nota della Protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1577 persone risultano positive al virus.

Nel dettaglio regionale, i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, uno in Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano.

LA REGIONE SMENTISCE PERO’ I NOVE CASI

Coronavirus: Razza, errati i dati diffusi da Roma

“I dati sui casi positivi al Coronavirus della Sicilia, diffusi poco fa dalla Protezione civile nazionale, sono errati”.

Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“Fino a oggi – prosegue il componente del governo Musumeci – la Regione ha trasferito a Roma sei campioni e un settimo, anch’esso sospetto positivo, sarà inviato domani. Ci viene riferito che nel calcolo fatto a Roma, probabilmente, sono stati sommati i casi positivi con quelli guariti. Abbiamo aderito alla richiesta di uniformare la comunicazione, affidando ogni informazione a livello centrale, per questo auspico che si faccia maggiore attenzione, altrimenti torneremo a fare da soli”.