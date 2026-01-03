Saldi invernali 2026, via allo shopping: Ragusa sceglie il commercio locale

Con l’avvio ufficiale dei saldi invernali 2026, anche la provincia di Ragusa entra nel vivo di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per consumatori e imprese del settore moda. Da oggi le vetrine si colorano di sconti e promozioni, offrendo ai cittadini l’opportunità di acquistare a prezzi più vantaggiosi e, allo stesso tempo, di sostenere il commercio di prossimità.

I saldi non rappresentano soltanto un momento favorevole per lo shopping, ma costituiscono un vero e proprio volano per l’economia locale e nazionale. Secondo le stime di Confcommercio, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che approfitteranno degli sconti, con una spesa media di 137 euro a nucleo familiare. Il giro d’affari complessivo previsto a livello nazionale si aggira intorno ai 4,9 miliardi di euro, un dato che conferma il peso strategico dei saldi per il tessuto economico del Paese.

Nel contesto provinciale, l’inizio dei saldi assume un significato ancora più rilevante. A sottolinearlo è Daniele Russino, presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio Ragusa, che invita i consumatori a compiere scelte consapevoli: scegliere i negozi del proprio territorio significa sostenere le imprese locali, mantenere vive le città e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità. Il commercio di vicinato, infatti, non è soltanto economia, ma anche presidio sociale, identità urbana e relazione di fiducia tra esercenti e clienti.

Per le imprese del settore moda, i saldi invernali rappresentano inoltre un passaggio cruciale. Consentono la rotazione delle scorte, favoriscono una programmazione più efficiente delle nuove collezioni e contribuiscono a mantenere elevata la qualità e la varietà dell’offerta commerciale. Un ciclo virtuoso che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento, informato e orientato a un acquisto responsabile.

In questo scenario, Confcommercio Ragusa ribadisce l’importanza di rivolgersi a esercizi che garantiscano trasparenza nei prezzi, accettino pagamenti elettronici e valorizzino il commercio di prossimità. Sostenere i negozi locali significa investire nel futuro delle città, rafforzare l’economia del territorio e contribuire alla vitalità sociale del Ragusano.

