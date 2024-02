Salari arretrati per i lavoratori della SPM di Modica: la procedura ancora non è stata completata

La Cgil ha evidenziato che l’Amministrazione non ha fornito gli importi dei crediti maturati da ciascun dipendente, nonostante le richieste ripetute. Questo ritardo nell’attuazione dell’accordo ha causato una sofferenza insostenibile per i lavoratori, molti dei quali sono in difficoltà economiche gravi, considerando che sono già passati otto mesi senza percepire il salario. Per affrontare questa situazione, la Cgil ha programmato un’Assemblea dei lavoratori della partecipata per oggi, martedì 27 febbraio, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti reali sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative legate al trasferimento dei dipendenti e sulla questione dei pagamenti arretrati. Si è richiesta l’autorizzazione al Presidente del Consiglio comunale per utilizzare l’aula consiliare per l’assemblea.