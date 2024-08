Sabbie di Sicilia, a Marina di Ragusa il master finale del campionato regionale di Serie B

Il campionato regionale di Serie B di beach soccer in Sicilia sta raggiungendo il suo climax con le finali che si terranno a Marina di Ragusa da domani fino a domenica. Questo evento, parte del Circuito Sabbie di Sicilia, ha portato lo sport sulle spiagge siciliane, promuovendo il beach soccer a vari livelli e coinvolgendo appassionati di tutte le età. Il torneo, iniziato a Torre Faro (Messina) a giugno, ha riscosso grande successo, contribuendo a rafforzare la tradizione del beach soccer nell’isola.

Le finali vedranno sei squadre maschili competere per il titolo. Lo Sporting Alcamo e la Taormina Soccer School, grazie al loro ranking, sono già qualificate per le semifinali. I quarti di finale di domani vedranno le sfide tra Uniscuole e Cartia Plant alle 17:45, e tra Pro Ragusa e Lido Scirocco Modica alle 18:30. Le vincenti si scontreranno sabato con Sporting Alcamo e Taormina per un posto in finale.

Domenica sarà il turno delle squadre femminili. La Virtus Marsala affronterà il Vittoria alle 10:45, mentre l’Unime, che ha già vinto le tappe di Torre Faro e Marina di Modica, cercherà di confermare il suo dominio nel Master finale. La finale femminile è prevista per le 17:30, seguita dalla finale maschile.

Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, sarà presente per le finali, sottolineando il successo del Circuito Sabbie di Sicilia e l’importanza dello sport per la regione. Fabio Nicosia, presidente de I Soci, ha espresso grande soddisfazione per il tour, che ha animato le spiagge siciliane e promosso il beach soccer e il beach volley, raggiungendo il massimo degli sforzi e consolidando I Soci come un’eccellenza sportiva in Sicilia.

