Russell Crowe, in veste di cantante e non di attore, a Noto

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, dove è stato ospite nella terza serata, Russell Crowe si appresta a partire in tour insieme alla sua band, The Gentlemen Barbers, per esibirsi in alcune delle location più suggestive d’Italia. Il tour prevede 15 appuntamenti in luoghi mozzafiato, che spaziano dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. L’unico concerto in programma in Sicilia sarà a Noto il 7 agosto, nella suggestiva cornice della Scalinata della Cattedrale.

Ogni concerto sarà un’occasione unica, con momenti speciali come l’anteprima del concerto a Breuil-Cervinia che si svolgerà sulla Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino, a quota 3880 metri, segnando l’esibizione canora più alta della storia.

Russell Crowe ha espresso la sua profonda affinità con l’Italia, definendola una fonte di ispirazione culturale e sociale. La musica ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita, tanto che da adolescente il suo obiettivo era fare musica, prima di intraprendere la carriera cinematografica. Il tour sarà un’occasione per rivisitare numerosi successi della storia della musica attraverso nuovi arrangiamenti, promettendo al pubblico un’esperienza straordinaria.

Russell Crowe sarà accompagnato sul palco dai The Gentleman Barbers, un gruppo con cui ha collaborato per oltre 30 anni. La band include anche le voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern, Britney Theriot e Lorraine O’Reilly.

