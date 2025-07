Ruben Micieli: il genio del pianoforte siciliano protagonista al Premio Ragusani nel Mondo 2025

Uno dei talenti più brillanti del panorama musicale europeo torna a far parlare di sé. Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore originario di Comiso, sarà tra i protagonisti della serata-evento del 30° Premio Ragusani nel Mondo, in programma domenica 27 luglio 2025. A soli 28 anni, Micieli è già un nome di rilievo assoluto nella scena concertistica internazionale.

Dalla Sicilia ai grandi palchi del mondo

Con oltre 40 premi nazionali e internazionali al suo attivo, tra cui quello di miglior pianista italiano al Maria Canals di Barcellona nel 2021, Micieli ha portato la sua musica nei templi della cultura: dal Teatro La Fenice di Venezia alla Steinway Hall di Londra, dalla Sala Cortôt di Parigi ai teatri di Pechino e Hong Kong.

Ha collaborato con orchestre di prestigio – tra cui la Staatskapelle Weimar, l’Orchestra Toscanini di Parma e la Filarmonica di Bacau – e ha incantato i palcoscenici di festival internazionali come Milano Piano City, il Lerici Music Festival e il Virtuoso & Belcanto di Lucca.

Tra incisioni, direzione e una nuova sfida a Berlino

Oltre che interprete, Micieli è anche compositore e direttore d’orchestra. Ha fondato la David Orchestra e ha diretto realtà emergenti come l’Orchestra Senzaspine e la Roma Tre Orchestra. È attualmente atteso per il debutto alla Filarmonica di Berlino, uno dei traguardi più prestigiosi per qualunque musicista.

Vanta incisioni con etichette come NAXOS, KNS Classical e A2DV Generation, e il suo nuovo album Verdi & Bellini – Paraphrases de Salon uscirà nel 2025, consolidando il suo legame tra musica classica e patrimonio operistico italiano.

Dalla Sicilia con talento

Micieli è l’esempio vivente di come la Sicilia possa essere culla di eccellenze. Formatasi tra Catania, Lisbona e Imola, la sua carriera si è arricchita attraverso lo studio con i più grandi maestri del pianoforte e della composizione mondiale. Il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania conserva la sua registrazione ufficiale d’esame come documento d’eccellenza artistica.

Orgoglio ibleo

Il Premio Ragusani nel Mondo celebra i talenti che, pur partiti da una piccola terra, hanno saputo imporsi nel mondo. E Ruben Micieli è l’incarnazione perfetta di questo spirito: rigore, passione, studio e una dedizione assoluta alla musica.

Il 27 luglio sarà il suo momento: la sua musica risuonerà ancora una volta nella sua terra, per ispirare i giovani e ricordare a tutti che l’eccellenza può nascere ovunque, anche tra le colline iblee.

