Rubano soldi delle offerte in una chiesa di Modica, ma poi ci ripensano… passo indietro di tre ragazzi

Quei soldi in tasca scottavano. Così come scottava il gesto e come scottavano i commenti sui social ad un gesto che, nell’immediatezza, era stato considerato inqualificabile. Due giorni di riflessione e poi la decisione di tornare indietro. Per i tre ragazzi la “conversione” è stata messa in atto con la consegna nelle mani del parroco della chiesa madre San Pietro di Modica, don Peppe Stella, dei soldi sottratti dalla cassetta delle offerte. Un furto che aveva fatto il giro del web e che era stato stigmatizzato, fra l’altro perchè portato a termine durante la celebrazione della Santa Messa con tanto di fedeli presenti in chiesa.

Un gesto spontaneo, quello dei tre ragazzi: hanno consegnato le offerte sottratte dalla cassetta.

E sarebbero andati anche oltre visto che avrebbero voluto lasciare anche una loro offerta alla Chiesa per i bisogni parrocchiali. “Li ho guardati negli occhi, ho visto la sincerità delle loro intenzioni e la limpidezza del loro sguardo. C’è del buono in loro, come in ognuno di noi – ha raccontato il parroco – li ho rassicurati, ho stretto le loro mani, ho ovviamente rifiutato l’offerta, indirizzandoli in qualche famiglia povera e chiedendo loro di vivere sempre nella giustizia e nella legalità, così da vivere liberi, nella bellezza e nella verità. Un vero e proprio momento di grazia. Non tutto è perduto… Sono felice per loro”.

