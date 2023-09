Rubano dentro panificio: arrestati due giovani

Arrestati due individui e denunciati per furto all’interno di un panificio. Nella notte del 15 settembre le forze dell’ordine sono intervenute in un panificio situato in una strada centrale del Comune di Comiso. L’attenzione degli operatori è stata attirata dal fatto che la porta d’ingresso era stata forzata, indicando che qualcuno aveva cercato di compiere un furto. Una volta entrati nell’esercizio commerciale, la scoperta confermava le loro sospette: due individui stavano cercando di compiere un furto.

Il primo individuo, identificato come M.M., un marocchino di 26 anni, è stato trovato nascosto dietro al bancone del panificio mentre cercava di nascondere una busta contenente monete illecitamente prelevate dal registratore di cassa, del valore di circa 100 euro, e una busta con circa 20 bottiglie di birra. Nel frattempo, il suo complice, M.R., un tunisino di 21 anni, stava cercando di rubare circa 9 chili di biscotti, mettendoli in vari sacchetti di plastica.

Gli operatori hanno arrestato i due giovani in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso. Durante gli interrogatori, è emerso che M.M. era soggetto a una misura di prevenzione che gli imponeva di rimanere a casa nelle ore notturne. Pertanto, è stato arrestato anche per la violazione di questa misura. D’altra parte, M.R. è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato di tentato furto aggravato.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i militari della Stazione Carabinieri di Comiso hanno arrestato un altro individuo, T.R., un marocchino di 42 anni. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria. Questa misura era collegata a una denuncia fatta dai Carabinieri di Ragusa nel maggio 2012, insieme al personale della Polizia Municipale, che aveva accertato la responsabilità di T.R. per il reato di ricettazione.