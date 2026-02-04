Ruba un portafoglio negli uffici comunali di Modica, denunciato un 27enne

Furto all’interno degli uffici comunali di Modica. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un giovane modicano di 27 anni, ritenuto responsabile di un episodio avvenuto nei giorni scorsi all’interno di una sede del Comune.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto negli uffici comunali riuscendo a sottrarre un portafoglio che si trovava all’interno del marsupio di un dipendente comunale. Un gesto rapido, ma non passato inosservato, che ha immediatamente fatto scattare le indagini.

Determinante è stata la denuncia sporta dalla vittima, che ha consentito agli agenti del Commissariato di avviare gli accertamenti e di ricostruire l’accaduto. Nel corso delle attività investigative, il dipendente comunale ha riconosciuto il presunto autore del furto attraverso un album fotografico contenente immagini di soggetti noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato denunciato a piede libero e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

