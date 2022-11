Ruba i computer in una scuola di Scicli, denunciato 26enne

È stato tempestivo e risolutivo l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Scicli che, nella giornata di ieri, ha permesso di individuare e deferire, in stato di libertà, l’autore di un furto aggravato, consumato presso l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, plesso distaccato in località Sampieri.



L’episodio è denunciato dal personale scolastico nella mattina di lunedì, alla riapertura della scuola dopo il fine settimana.

Il responsabile, un 26enne sciclitano, celibe, disoccupato e pregiudicato, si sarebbe introdotto nell’edificio, tramite effrazione della porta di ingresso secondario, alle ore 01:30 circa del 6 novembre e in una mezz’ora avrebbe asportato due computer portatili ed una cassa acustica, per un danno complessivo di circa duemila euro. Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno proceduto all’individuazione e alla denuncia in stato di libertà per incauto acquisto di un altro soggetto, trovato in possesso di uno degli articoli rubati. La refurtiva, prontamente recuperata, è stata restituita all’Istituto scolastico in questione.