Royalties del mare: arrivano gli indennizzi per Gela, Licata e Butera

È stato pubblicato oggi il decreto dell’Assessorato regionale all’Energia che stabilisce l’assegnazione del 30% delle royalties regionali derivanti dalle attività estrattive dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante le coste di Gela, Licata e Butera, direttamente ai rispettivi Comuni.

Un provvedimento atteso da tempo, che recepisce finalmente quanto previsto dalla normativa approvata in finanziaria regionale, riconoscendo un indennizzo economico ai territori maggiormente esposti all’impatto ambientale e sociale delle attività estrattive in mare. Il decreto prevede che, a partire dalle produzioni attivate nel 2024, le società titolari delle concessioni minerarie versino annualmente entro il 30 giugno dell’anno successivo, le quote direttamente nelle casse comunali.

L’erogazione riguarda la parte di royalties di spettanza regionale, ed è pensata come misura compensativa per i territori interessati.

A darne notizia sono stati i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano, che da settimane sollecitavano il governo regionale ad attuare quanto previsto dalla norma.

«Finalmente – commentano i due deputati – dopo una fase di incertezza e marce indietro da parte dell’assessorato, si dà seguito a una misura di giustizia verso comunità che da anni subiscono le conseguenze ambientali delle estrazioni. È un passo importante per Licata, Gela e Butera».

Il decreto chiude una fase di incertezza apertasi dopo l’approvazione della norma in finanziaria, quando – denunciano i due parlamentari – l’Assessorato aveva inizialmente bloccato la sua applicazione. Con la firma di oggi, le compensazioni potranno finalmente arrivare ai territori costieri.

