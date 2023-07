Rocco Riggio al Vittoria Calcio

Rocco Riggio è un giovane calciatore siciliano che ha già attirato molta attenzione nel mondo del calcio. Nato nel 2004, è considerato uno dei talenti più promettenti della sua regione. Misura 1 metro e 80 centimetri di altezza e pesa 70 kg. Il suo piede sinistro è particolarmente talentuoso.

Nella sua carriera giovanile, Rocco Riggio ha giocato per due squadre siciliane, il Licata e il Gela Calcio. Tuttavia, ha deciso di trasferirsi al Vittoria, una squadra che gli offre l’opportunità di arricchire le sue capacità calcistiche. Riggio ha espresso gratitudine al direttore sportivo Cammarata per aver creduto in lui e nelle sue abilità tecniche. Ha affermato di voler dare sempre il massimo per la maglia del Vittoria e di desiderare di contribuire al settore giovanile della squadra.