Ritorna la Marathon Parco degli Iblei, nona edizione - Ragusa Oggi

Ritorna la Marathon Parco degli Iblei, nona edizione

Scalda i pedali la Marathon Parco degli Iblei. La nona edizione di quella che si può definire una vera e propria classica delle due ruote in provincia di Ragusa è in programma il 18 e il 19 maggio. Con un prologo che, stavolta, interesserà la serata del 17 quando si terrà un convegno su sport e salute.

L’avvenimento agonistico vero e proprio è previsto per la domenica mentre nella giornata di sabato ci sarà spazio per tutta una serie di attività in seno alla “Fitness feast”. L’evento, promosso dall’Asd Bike & Co., con il patrocinio del Comune di Ragusa, e in particolare degli assessorati allo Sport, Turismo e Spettacolo, intende migliorare il traguardo dei cinquecento partecipanti già raggiunto lo scorso anno. Anche perché gli sforzi organizzativi profusi quest’anno sono notevoli.

La gara del 19 maggio è inserita nel calendario delle marathon e delle granfondo di Coppa Sicilia della Fci. Si svilupperà, come sempre, su un tracciato molto suggestivo, su sterrati e single track privati e del demanio forestale, percorsi che permetteranno ai concorrenti di ammirare le peculiarità del paesaggio. Quest’anno cambia la location della partenza e dell’arrivo.

Il quartiere generale è stato individuato nel cuore del centro storico superiore di Ragusa e per l’esattezza nel City del parco Giovanni Paolo II che proprio di recente è stato inaugurato. Sono 77 i chilometri che i partecipanti dovranno sostenere per la marathon con un dislivello di 2.200 metri, 54 per la granfondo con dislivello di 1.500 metri mentre ci sarà anche il tracciato di 38 chilometri con dislivello di 900 metri per gli escursionisti. Per le iscrizioni è possibile consultare il sito internet www.bikeeco.it e sarà possibile formalizzare l’adesione anche sino alla mattina del 19 maggio.

Tra le novità di quest’anno il fatto che la gara sarà ripresa dalle telecamere di Bike Channel, canale 214, e poi trasmessa in differita. Sempre “Bike Channel” garantirà la realizzazione del format “In viaggio con Justine” che sarà condotto dalla star tv Justine Mattera che avrà dunque modo di parlare dei luoghi in cui si svolgerà la manifestazione oltre che della gara vera e propria.

“La nostra macchina organizzativa – dice Giuseppe Nascondiglio, presidente dell’Asd Bike & Co. – è già operativa. Ci stiamo adoperando per far sì che il numero dei partecipanti possa essere simile, se non superiore, a quello dello scorso anno. Ringrazio altresì tutti i componenti dello staff, a cominciare da Peppe Bascietto, per l’immane sforzo profuso perché vogliamo fare in modo che l’asticella della qualità possa alzarsi, e di parecchio, nel corso di questa edizione. Quindi ci teniamo a fare in modo che tutto riesca nella maniera migliore. Stiamo lavorando con l’obiettivo di ospitare a Ragusa una serie di grandi giornate all’insegna di uno sport che piace sempre di più”.