Ritardi nella messa in sicurezza del molo di Sampieri. L’appello per un’accelerazione dei lavori

Arriva dal consigliere comunale della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes, in assenza del completamento dei lavori di una piccola, seppure utile, infrastruttura al servizio dei pescatori e dei diportisti di Sampieri. Il fine è quello di accellerarne i lavori. “Dopo aver sollecitato – afferma il consigliere Lopes – in Consiglio comunale l’esigenza di intervenire sulla riqualificazione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio di Sampieri, per l’ennesima volta registriamo gravi ritardi da parte dell’Amministrazione comunale nel mancato completamento dell’opera entro fine febbraio. Ad oggi nulla.

Il moletto di Sampieri è soggetto alla violenza distruttiva delle mareggiate.

“Erosione costiera ed incuria hanno messo in pericolo uno dei luoghi storici simbolo di Sampieri, poiché le onde, ad ogni mareggiata, invadono il moletto dei pescatori mettendo in serio rischio l’intera opera – prosegue Marco Lopes – la forza del mare nei mesi scorsi ha danneggiato la parte centrale della pavimentazione cementifera dello scalo di alaggio del molo di Sampieri, aprendo una grossa voragine, procurando molti disagi ai pescatori in quanto l’approdo per le imbarcazioni è divenuto ormai impraticabile. Ci chiediamo come possa considerarsi completato e fruibile se i lavori siano ancora in alto mare. Tutto ciò rappresenta un grave danno di immagine in vista della candidatura di Sampieri per la bandiera blu e della ripresa della stagione turistica. Per non parlare delle difficoltà per il settore della pesca, fulcro importante del comprensorio di Scicli e per l’intera collettività”.

Il proseguo dei lavori è legato ad un parere dell’Assessorato al territorio che dovrebbe pronunciarsi sui lavori di messa in sicurezza del moletto, un’opera già esistente e non ex novo.

