Ristorante saccheggiato a Marina di Ragusa, arrestato un 25enne

Un episodio di furto aggravato ha scosso Marina di Ragusa nei giorni scorsi, con l’arresto di un giovane di 25 anni di origini tunisine, identificato e tratto in custodia cautelare in carcere dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

Il giovane, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe introdotto durante la notte all’interno di un noto ristorante di Lungomare Andrea Doria, sfondando una finestra con un grosso masso. All’apertura del locale, i proprietari hanno trovato l’esercizio completamente a soqquadro: la cassa smontata, le mance rubate e bottiglie di alcolici sparite.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa, che hanno repertato tracce di sangue dalla finestra danneggiata fino al bancone del ristorante. Le immagini della videosorveglianza interna hanno consentito di riconoscere un soggetto già noto alle forze di polizia per reati simili.

Grazie a riscontri investigativi e al confronto con precedenti episodi, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa hanno identificato il 25enne tunisino, che pochi giorni prima era stato arrestato dalla Polizia di Stato per il tentativo di furto di una microcar. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato associato alla casa circondariale di Via G. di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata