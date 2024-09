Rissa Santa Croce: si sta individuando chi ha ucciso il giovane tunisino. Una dozzina a fare la rissa

di Francesca Cabibbo – Sono vicine ad una svolta le indagini per fare luce sul delitto di ieri sera a Santa Croce Camerina. La vittima è un giovane di 21 anni, tunisino, che vive nella cittadina. Ad affrontarsi, in pieno centro cittadino, all’angolo tra via Garibaldi e via Giardino, sono stati due gruppi di immigrati, pare almeno una dozzina. Alcuni erano armati, qualcuno con coltello, altri con armi diverse e bastoni. La lite è stata violentissima. Uno dei contendenti è stato raggiunto al petto da un fendente e si è accasciato al suolo. A causare la morte sarebbe stato un solo colpo di coltello che lo ha raggiunto probabilmente al cuore. Tutti i contendenti sono fuggiti, due sono rimasti sul posto feriti e sono stati condotti in ospedale a Ragusa. Uno è stato medicato e subito dimesso. Un secondo, con una ferita alla testa e una prognosi di 10 giorni, ha lasciato questa mattina l’ospedale. I carabinieri avrebbero già individuatl alcuni tra i protagonisti della rissa, altri sarebbero in corso di identificazione. Sarebbe già stato individuato anche il presunto responsabile dell’omicidio, che sarebbe imputabile a una sola persona. Le indagini sono vicine a una svolta e un provvedimento restrittivo potrebbe essere emesso a breve. La salma della vittima è stata condotta nell’obitorio del cimitero di Ragusa, a disposizione dell’autorita giudiziaria che dovrebbe disporre l’autopsia. La rissa e il delitto si sono verificati alla vigilia dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, con la processione in programma oggi. Ieri, vigilia della festa, era previsto uno spettacolo musicale organizzato dal comune e i fuochi d’artificio, curati dalla parrocchia. Tutti i festeggiamenti sono stati sospesi. Oggi si svolgerà la sola processione.



