Ladri col rimorso: rubano ai ragazzi Down, poi restituiscono le colombe (ma non il frigo!)

Tra le viuzze del rione Picanello a Catania , è andata in scena una storia che pare da copione di una commedia all’italiana Sì, perché i ladri — nella notte tra il 14 e il 15 aprile — avevano fatto razzia nella sede di Casa21, cuore pulsante dell’associazione Vita21, che da oltre tredici anni lavora per l’inclusione e il riscatto sociale di ragazzi con la sindrome di Down. Avevano portato via tutto: elettrodomestici e colombe artigianali, frutto del progetto Work to Walk, simbolo di speranza e di autonomia.

Ma poi — colpo di scena — il pentimento ha bussato alla porta. Anzi, lo ha fatto in punta di piedi, dentro una scatola. Un pacco, inizialmente scambiato per immondizia dimenticata, si è rivelato una sorpresa pasquale fuori stagione: tredici colombe restituite, accompagnate da un messaggio che è già leggenda urbana. “Siamo ladri, ma non sapevamo che era un’associazione di ragazzi Down. Ci scusiamo. Buona Pasqua. Firmato Arsenio Lupin”.

Un bigliettino scarabocchiato e firmato con ironia da un improbabile Robin Hood del catanese. E l’associazione, ha scelto di condividere il gesto su Instagram, senza rancore né sarcasmo, ma con una nota di dolce ironia: “Non aggiungiamo altro. Siamo felici perché questo gesto possa rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Se Vita21 è stata il tramite… beh, ne siamo orgogliosi”. Il post scriptum però è un piccolo colpo di teatro: “Ps.: però gli elettrodomestici vi hanno fatto comodo…”. Un sorriso amaro, quello sì. Perché il bottino materiale non è tornato indietro. Ma forse, per una volta, il valore simbolico di tredici colombe ha superato il peso di qualche forno a microonde.

