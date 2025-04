Boschi iblei in fiamme, squadre di soccorso in azione. Ricominciano gli strani incendi?

Bruciano i boschi iblei. Dalla scorsa notte è in corso un vasto incendio in contrada Gianlupo, nel territorio di Giarratana, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla siccità, stanno divorando ettari di vegetazione, minacciando anche alcune abitazioni isolate.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre della protezione civile “Gruppo Alfa” di Chiaramonte Gulfi e i vigili del fuoco, impegnati senza sosta nel tentativo di contenere l’avanzata del fuoco. La situazione resta complessa: il fronte dell’incendio è esteso e le operazioni a terra sono rese difficili dalle caratteristiche del territorio.

In supporto alle squadre a terra, è entrato in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco che ha effettuato alcuni lanci d’acqua per cercare di arginare le fiamme, soprattutto in prossimità di un’abitazione minacciata dall’incendio.

Al momento l’incendio risulta ancora attivo e sotto monitoraggio costante.

