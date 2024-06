Rissa nei pressi di un minimarket a Comiso: denunciate sette persone

Sono state denunciate sette persone a Comiso accusate del reato di rissa aggravata: quattro bengalesi e tre italiani, uno dei quali di origini tunisine. La polizia è intervenuta in seguito ad una segnalazione nei pressi di un minimarket vicino corso Vittorio Emanuele. Sul posto, i gestori del minimarket, che sono tra gli indagati, hanno riferito di essere stati aggrediti per futili motivi da tre soggetti a loro noti.

La rissa

Pochi minuti dopo, i tre soggetti sono tornati al minimarket e hanno riferito agli Agenti di essere stati aggrediti con una mazza da baseball. Gli operatori di Polizia hanno quindi proceduto a perquisizioni e ispezioni per rintracciare il corpo del reato e le relative tracce. Durante queste attività, un cittadino bengalese è stato trovato in possesso di un coltello nascosto nella tasca dei pantaloni e di una mazza da baseball occultata in un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Inoltre, nelle vie limitrofe al minimarket è stata trovata una grondaia in alluminio, presumibilmente utilizzata nell’aggressione.

Gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e tutti i protagonisti della vicenda sono stati portati in ufficio per l’identificazione e ulteriori approfondimenti. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli Agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a denunciare all’Autorità giudiziaria competente i sette soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di rissa aggravata.

