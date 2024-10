Rissa in piazza del Popolo a Vittoria. Un immigrato ferito alla gamba

di Francesca Cabibbo – Rissa nelle prime ore del pomeriggio in piazza del Popolo a Vittoria. Alcuni immigrati sono venuti alle mani in pieno centro storico, all’intersezione tra via Cavour e via Garibaldi, nei pressi di un pub.

Un giovane nordafricano è stato trasportato in ospedale a Vittoria. Ha una ferita da arma da taglio alla gamba. Quando i carabinieri, avvertii da alcune persone che transitavano nella zona, sono arrivati, tutti erano già andati via. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere della zona, presenti all’ingresso di numerosi esercizi commerciali per cercare di individuare le persone coinvolte nella rissa e il responsabile del ferimento.

Un altro episodio violento si era verificato ieri sera nella zona di via Pozzo Bollente (circonvallazione di Vittoria), all’altezza di via dell’Euro, poco distante dal Mc Donalds. Anche ieri sera due nordafricani hanno dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale. Sono uno dei due era ferito, in maniera non grave, con un taglio alla fronte. Su questo episodio le indagini sono condotte dalla Polizia.

Francesca Cabibbo



© Riproduzione riservata