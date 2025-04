Rissa e botte in condominio a Vittoria: per gli imputati dei due nuclei famigliari, concessa la messa alla prova

Accolta la richiesta di messa alla prova per i componenti di due nuclei famigliari coinvolti in una rissa condominiale. Era accaduto a Vittoria la sera del 21 marzo scorso. Sul posto i carabinieri della Stazione di Vittoria e di Comiso, che erano intervenuti con l’ausilio di personale del Commissariato di Vittoria. La lite era scaturita per futili motivi – dissidi per problemi di vicinato – e dalle parole si era passati alle aggressioni fisiche; calci e pugni e due persone refertate al Pronto soccorso.

Oggi davanti al giudice monocratico, i legali dei due nuclei (gli avvocati Francesco Vinciguerra, Teresa Vinciguerra, Italo Alia e Giuseppe Di Stefano) hanno chiesto il rito alternativo della messa alla prova, con il parere favorevole del pubblico ministero. Gli imputati hanno tutti formalmente rinunciato a qualunque risarcimento nei confronti delle controparti. Per la definizione del programma di recupero che sarà a cura dell’Uepe – Ufficio esecuzione pena esterna – l’udienza è stata rinviata al 7 luglio.

