Rissa a colpi di machete a Pachino: un ferito grave, indagini in corso

Momenti di paura a Pachino, nel Siracusano, dove nella serata di ieri due gruppi di stranieri si sono affrontati in una violenta rissa in piazza Vittorio Emanuele. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti terrorizzati, ha visto l’utilizzo di machete come arma, lasciando un uomo gravemente ferito.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale, dove si trova ricoverata in condizioni critiche. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto. Gli investigatori hanno già ascoltato numerosi testimoni oculari e stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica della rissa e risalire ai responsabili.

La gravità dell’episodio ha scosso la comunità locale, che chiede maggiore sicurezza e un intervento deciso per prevenire simili atti di violenza. foto tratta da Blogsicilia.it

© Riproduzione riservata