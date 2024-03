Il Vittoria Calcio passa di mano. Il presidente Miccoli lascia a Giuseppe Cilio

Il Vittoria passa di mano. Il presidente dimissionario Toti Miccoli passa la mano e cede la società a un nuovo gruppo dirigente, guidato da Giuseppe Cilio. Questa mattina, nella sala stampa dello stadio “Gianni Cosimo” i dirigenti del Vittoria calcio si sono incontrati alla presenza del sindaco, Francesco Aiello.

Toti Miccoli e Marco Greco escono di scena e cederanno le loro quote societarie. Al loro posto subentrano Giuseppe Cilio, Vittorio Pinnolo, Nicolò Nicosia e Alessandro Micieli, che già fanno parte del direttivo. A loro si aggiungeranno Vincenzo Cilio, Salvatore Cirasa, Simone Bellino.

Inizia una nuova pagina di storia del Vittoria calcio. I dirigenti che subentrano hanno assunto l’impegno di pagare tutte le spettanze in corso della società, i compensi dei giocatori, i fornitori, l’Iva dell’anno in corso e dell’anno precedente.



Toti Miccoli e Marco Greco escono di scena senza chiedere nulla in cambio.

Miccoli: “Ho dato il titolo alla mia città, senza chiedere nulla”

“Ho dato il titolo alla mia città, senza chiedere nulla in cambio. Simbolicamente, l’ho consegnato nelle mani del sindaco. Un capitolo sportivo della mia vita si chiude oggi. Alla presenza del sindaco, Francesco Aiello, e di Giuseppe Cilio ho formalizzato le mie dimissioni con la contestuale consegna, a titolo gratuito, del titolo alla città. Toccherà ora al nuovo gruppo dirigenziale proseguire sulla scia di quanto di buono è stato fatto. Ho dato tutto, non risparmiandomi mai. Insieme al sindaco abbiamo ottenuto l’agibilità dello stadio, a ottobre 2022. Abbiamo lasciato con la presenza di 4000 persone allo stadio, i tifosi che amano il Vittoria. Quindi chiudo questa pagina senza rimpianti, certo di aver regalato bellissime emozioni alla mia città, alla nostra Vittoria”.

Giuseppe Cilio: “In Eccellenza saremo protagonisti. Confermiamo tutti i giocatori”

Giuseppe Cilio raccoglie il testimone. “Sono stati giorni difficili, ma abbiamo chiuso questa fase con serenità e rispetto reciproco. Chiuderemo la stagione che ci ha visto vittoriosi e inizieremo subito a programmare il prossimo campionato di Eccellenza, che vogliamo affrontare da protagonisti”.

Il nuovo Vittoria si comincerà a costruire nei prossimi giorni. Dapprima il passaggio di consegne ufficiale, le firme che ratificheranno quanto è stato concordato. Poi, saranno individuate le nuove cariche. Pinnolo sarà il nuovo presidente. “Abbiamo già avviato la programmazione, abbiamo le idee chiare per il futuro – spiega Cilio – io manterrò la carica di direttore generale, che ho avuto nell’ultima stagione. Confermeremo tutto lo staff attuale, a partire dal direttore sportivo, Marco Cammarata e dall’allenatore, Danilo Rufini, un uomo che è stato protagonista a Vittoria da calciatore, nella promozione in Serie C e che ora sta facendo benissimo da allenatore. Confermeremo tutti gli atleti di questa stagione, con piccoli movimenti in entrata e in uscita. Sarà un Vittoria forte e competitivo anche nella prossima stagione di Eccellenza”.

Francesco Aiello: “Grazie a Miccoli per ciò che ha fatto. Auguri a Giuseppe Cilio”

Il sindaco, che ha sollecitato e guidato l’accordo, commenta con poche parole: “Grazie a Toti Miccoli per quello che ha fatto. Auguri a Peppe Cilio per quello che il calcio vittoriese si attende”.