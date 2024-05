Rischio incendi, a Palermo allerta arancione. Dal primo giugno attesi in Sicilia 30 gradi

E’ stata diramata per la giornata di oggi, 30 maggio, in Sicilia, un’allerta arancione dalla Protezione Civile regionale per rischio incendi e ondate di calore. L’avviso, valido per 24 ore, prevede particolari precauzioni per la popolazione e le autorità locali. A Palermo, il livello di allerta è classificato come arancione, indicante una situazione di preallerta.

Previsioni Meteo

L’arrivo dell’Estate meteorologica è imminente e partirà sabato 1° giugno 2024, portando con sé un’ondata di alta pressione che farà salire significativamente le temperature in molte aree dell’Italia. Grazie a questa rimonta dell’alta pressione, le temperature dovrebbero raggiungere facilmente i 30°C, con alcune zone interne che potrebbero addirittura sfiorare i 35°C. Questo clima caldo favorirà le prime giornate al mare e le prime tintarelle della stagione.

