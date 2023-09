Rischio idrogeologico: oltre 2 milioni di euro per il torrente San Liberale di Modica

Due milioni di euro in arrivo dal Dipartimento Regionale della protezione civile per ripristinare gli argini e sistemare il torrente San Liberale di Modica. Questi interventi si sono necessari a seguito degli eventi meteorologici avvenuti nel gennaio 2017, che hanno colpito la città di Modica.

IL COMUNE DI MODICA ENTE ATTUATORE PER GESTIRE LE ATTIVITA’ LEGATE A QUESTO INTERVENTO

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha annunciato che il comune è stato nominato come ente attuatore per gestire le attività legate a questo intervento e utilizzare il finanziamento ricevuto. Sarà inoltre nominato un Responsabile Unico del Procedimento per accelerare i tempi e consentire la rapida realizzazione delle opere.

L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, ha sottolineato che questi fondi si aggiungono a un finanziamento di quasi un milione di euro che ha già permesso l’avvio dei lavori sul torrente San Liberale.

La notizia è particolarmente significativa, in quanto è giunta vicino alla data del 26 settembre, che ricorda la devastante alluvione del 1902 e le sue 112 vittime, rendendo ancora più evidente l’importanza di questi interventi per proteggere la città da futuri eventi meteorologici estremi.