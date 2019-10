Rischio idro-geologico: allerta gialla e arancione della protezione civile in Sicilia per il 7 ottobre - Ragusa Oggi

Rischio idro-geologico: allerta gialla e arancione della protezione civile in Sicilia per il 7 ottobre

La Protezione Civile Regionale ha appena diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, lunedì 7 ottobre. In particolare, si legge nel bollettino “dalla tarda mattina di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Nella giornata di domani, per la città di Palermo l’allerta sarà di colore giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme).