Rischio commissariamento i per bilanci di previsione non approvati: in provincia sono 8 i Comuni interessati

Sono otto i Comuni in provincia di Ragusa a rischio commissariamento a causa dei bilanci di previsione non approvati: Acate, Chiaramonte, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso e Pozzallo. Per questo motivo, l’Assessorato regionale delle Autonomie locali ha emesso un invito urgente ai Comuni, ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane della Sicilia affinché procedano all’approvazione dei bilanci di previsione per il triennio 2024-2026. Per coloro che hanno già ottenuto l’approvazione, l’invito è a verificare attentamente l’esito della trasmissione dei documenti attraverso l’elenco disponibile sul sito istituzionale della Regione.

SOLO IL 35% DI TUTTI I COMUNI SICILIANI HA APPROVATO I BILANCI DI PREVISIONE

Al momento dell’aggiornamento al 6 maggio, il documento di programmazione finanziaria è stato approvato da 143 amministrazioni, che costituiscono il 35% del totale. Nonostante una proroga precedentemente concessa per garantire il rispetto degli obblighi di legge, l’Assessorato ha reso noto che la procedura per la nomina dei commissari è già in fase avanzata e che l’intervento sostitutivo da parte della Regione è ormai imminente.

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso cui l’ente pianifica le attività e i servizi da offrire ai cittadini nel triennio successivo. La sua approvazione è fondamentale per poter autorizzare le spese necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle comunità locali.

