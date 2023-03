Rischia di soffocare in ristorante a Modica: giovane salvato da volontario

Il racconto dell’azione tempestiva del volontario del CISOM, Roberto Puccia, è un esempio tangibile di come una formazione adeguata in materia di primo soccorso possa fare la differenza tra la vita e la morte. Il giovane rischiava di soffocare per un boccone di pane, ma grazie alla prontezza di Puccia, che ha effettuato la manovra di disostruzione, il ragazzo è stato salvato.

Il fatto in un ristorante di Modica

Il fatto di cronaca riguardante la provincia di Ragusa, avvenuto in un ristorante di Modica, è un promemoria per tutti noi sull’importanza di essere preparati in caso di emergenze mediche. La formazione e la partecipazione a corsi di primo soccorso, BLS e utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici, possono fare la differenza e salvare una vita. Spesso, le situazioni di emergenza possono verificarsi in luoghi pubblici, dove non c’è personale medico presente, e in tali circostanze, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso può fare la differenza tra la vita e la morte.

Paura tra i familiari

Inoltre, la presenza della psicologa CISOM Giuliana Buscema, che ha assistito i familiari del giovane sofferente, dimostra l’importanza del supporto emotivo in situazioni di emergenza. La presenza di una figura professionale in grado di gestire lo stress e la tensione emotiva può aiutare i parenti del paziente a mantenere la calma e a reagire in modo adeguato.

Le misura salvavita

Infine, il commento del Vicecapo Raggruppamento Sicilia, Graziano Cascone, sottolinea l’importanza di diffondere la consapevolezza delle misure salvavita. È importante che tutti si rendano conto della necessità di avere le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza e di essere pronti a prestare soccorso quando necessario. La formazione, la diffusione di informazioni e l’organizzazione di corsi di primo soccorso sono fondamentali per garantire che tutti sappiano come reagire in situazioni di emergenza e per salvare vite umane.

Importante saper fare la manovra

In conclusione, il racconto del giovane rischiava di soffocare per colpa di un boccone di cibo, ma è stato salvato grazie all’azione pronta e competente del volontario CISOM Roberto Puccia. Questo fatto di cronaca dimostra quanto sia importante essere preparati in caso di emergenze mediche, la presenza di supporto emotivo in situazioni di emergenza e la diffusione di informazioni sulle misure salvavita. Non si sa mai quando potrebbe essere necessario prestare soccorso, ma è importante sapere che una formazione adeguata può fare la differenza tra la vita e la morte.