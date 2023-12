Riqualificazione del verde pubblico a Scicli e borgate

Il progetto è del movimento Start Scicli ed è indirizzato alla piantumazione di alberi nelle zone particolarmente spoglie di verde pubblico. Piantumazione che avverrà grazie alla donazione di alberi da parte dei genitori di “nuovi nati”. Saranno loro a scegliere il luogo e soprattutto saranno loro quelli che cureranno, nella crescita, gli alberi. Le aree pubbliche individuate sono il giardino dell’asilo nido comunale, villa Penna e le bambinopoli che si trovano in città e nelle borgate della fascia costiera. Ma c’è anche la possibilità di scegliere altri siti sempre all’interno del comprensorio comunale.

Riqualificazione del tessuto urbano.

“Il tema delle aree verdi e della riqualificazione urbana sono stati da sempre tra gli obiettivi principali della nostra azione politica – spiega il consigliere di Start Scicli Consuelo Pacetto, promotrice dell’iniziativa. Per questo abbiamo presentato una mozione in consiglio per la creazione del ‘Giardino dei Nuovi Nati’ grazie al quale, in occasione di ogni nuovo nato, i genitori potranno comunicare agli uffici comunali la scelta dell’albero da mettere a dimora che il Comune metterà a disposizione della famiglia indicando il punto della sua collocazione all’interno di una delle varie aree da istituire. Molti spazi della nostra città, incluse le borgate, potrebbero cosi essere oggetto di riqualificazione verde come, ad esempio, gli esterni dei plessi Scolastici, il giardino dell’ Asilo Nido Comunale, Villa Penna e le varie Bambinopoli. Tramite questo progetto – conclude la Pacetto – sarà possibile, inoltre, stipulare convenzioni con il Corpo forestale e con le imprese private per la fornitura degli alberi e fare, altresi, rete con le realtà del nostro territorio. La gestione sarebbe a carico, su base volontaria, non solo dei titolari degli alberi ma anche delle scuole e dalle Associazioni che operano in città”.