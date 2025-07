Ripristinate le passerelle per disabili in spiaggia a Donnalucata: le mareggiate le avevano coperte

Coperte di sabbia ed acqua e rese impraticabile. Per dirla in breve acqua e sabbia, con le violente mareggiate di questi giorni, hanno “oscurato” le passerelle rendendo impossibile il raggiungimento degli arenili con attrezzature adatte al movimento in spiaggia per disabili e loro accompagnatori, come sedie a rotelle. Un disagio non poco indifferente che hanno messo in ginocchio le spiagge sciclitane dove il Comune aveva installato le passerelle nelle settimane scorse.

“Dalla giornata di ieri, sulle spiagge del nostro territorio per ripristinare gli accessi a mare con le passerelle in legno che abbiamo installato nelle settimane scorse – a spiegarlo è l’assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone – abbiamo già effettuato i sopralluoghi nei diversi arenili individuando i danni. Gli operai hanno già fatto un primo intervento di individuazione delle passerelle e sin da ieri si è proceduto con un lavoro di rimozione della sabbia e di ripristino dei camminamenti in spiaggia. Speriamo di riuscire in pochi giorni ed accogliere con il primo agosto tutti coloro che arrivano sul litorale per trascorrere le loro vacanze con servizi adeguati ed accessi possibili”.

