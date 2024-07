Rinviati i funerali di Antonino Giompiccolo. Disposta autopsia

Sono stati rinviati i funerali di Antonino Giompiccolo, l’operaio comisano di 53 anni morto ieri mattina in un incidente che si è verificato nel piazzale interno delle Cantine Avide di Comiso. L’uomo stava aiutando l’autista di un Tir a fare manovra nel piazzale all’interno dell’azienda ma – per motivi ancora da accertare – è finito sotto le ruote del camion.

I funerali di Giompiccolo erano già stati fissati avrebbero dovuto tenersi domani mattina nella chiesa di San Giuseppe. I manifesti funebri erano già stati affissi. Ma la salma è stata riportata nell’obitorio del cimitero di Comiso per l’autopsia decisa dal sostituto procuratore Ottavia Polipo.

Difficile capire cosa sia accaduto, se cioè l’uomo abbia fatto un errore, o se l’autista abbia effettuato una manovra improvvisa e repentina, o se Giompiccolo possa essere incespicato o caduto. Nell’azienda non ci sono telecamere e la ricostruzione dell’accaduto, da parte dei carabinieri della stazione di Comiso che hanno effettuato i rilievi, non è priva di difficoltà.

L’autista del Tir, un uomo di Benevento, dipendente di una ditta campana, sarà denunciato per omicidio stradale. L’episodio però si è verificato non sulla strada, ma all’interno di uno spazio privato e configurabile come incidente sul lavoro. L’esame autoptico potrà dare dei riscontri importanti per capire la dinamica dell’accaduto.

Antonino Giompiccolo – conosciuto come Salvatore – era sposato ma non aveva figli. Era un uomo conosciuto e stimato dai suoi colleghi di lavoro e dagli amici.

