Rinnovato il direttivo del WWF Sicilia Area Mediterranea. Per Ragusa Pietro Lancetti è vice presidente

Con l’elezione dei suoi nuovi componenti, il WWF Sicilia Area Mediterranea ha rinnovato il Comitato direttivo. Presidente è stata designata Erica Capraro mentre Giuseppe Mazzotta è stato nominato segretario. In questo caso è stato uno scambio di ruoli visto che Giuseppe Mazzotta deteneva l’incarico di presidente ed Erica Capraro quello di segretaria. Sono quattro i vicepresidenti eletti: Pietro Lancetta per la delegazione di Ragusa, Gino Galia per Agrigento est, Fabio Mazzotta per Agrigento ovest e Vincenzo Reina per la delegazione di Trapani Sud. Confermata nel ruolo di tesoriere Angela Giglia mentre Mariella Moschiera e Antonella Graffeo sono attesi ad incarichi specifici.

L’azione della nuova Presidente Erica Capraro

“Sarà un mandato in perfetta continuità con quanto svolto da Giuseppe Mazzotta, con il quale semplicemente ci siamo scambiati i ruoli istituzionali. Tantissime sono state e saranno le iniziative promosse dall’organizzazione, permeata nella società in modo indelebile” – ha commentato la neo presidente Erica Capraro. Sull’impegno del direttivo parla anche Giuseppe Mazzotta: “Panda vuol dire natura, benessere, amore, futuro ed è proprio di questo futuro che continueremo ad occuparci. Perché sia il risultato delle tante buone intenzioni dichiarate, ma spesso deluse. Staremo attenti e indipendenti, volontari volontari, come ci piace definirci, per mandare all’inferno l’inferno che ci vogliono regalare e restituire un futuro d’amore ai bambini”.

