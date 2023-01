Rigenerata un’altra area giochi a Vittoria, stavolta quella di piazza San Giovanni Bosco

Continua la rigenerazione delle aree giochi sul territorio comunale di Vittoria. L’ultima quella che ha visto la luce in piazza San Giovanni Bosco, all’inizio di via San Martino. L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo assieme al consigliere Fabio Prelati, delegato alle aree ludiche dell’Amministrazione Aiello.

















“E’ vero – sottolinea Nicastro – si tratta di uno spazio rigenerato attraverso l’attuazione di progetti che la Giunta Aiello ha da subito preso in considerazione, monitorandone i benefici, individuando le somme da parte del ministero delle Finanze con l’intervento Infrastrutture sociali grazie a cui abbiamo ottenuto risorse economiche pari a 250mila euro. L’assessorato e, in particolare, gli uffici, in sinergia con il consigliere Prelati, ha fatto sì che questa misura diventasse concreta sul piano della progettualità. Abbiamo dato mandato ai nostri tecnici, che ringraziamo per la capacità di applicazione che hanno dimostrato, di redigere i progetti sociali ammessi a questa tipologia di finanziamento e, un passo alla volta, grazie anche alla supervisione del sindaco Aiello, i riscontri sono arrivati. Ricordo che, proprio assieme al consigliere Prelati, il 14 agosto scorso eravamo a Baia Dorica ad assistere alle fasi di montaggio dell’area fitness. Oggi siamo qua a celebrare un altro passo in avanti.