Rifiuti d’atti d’ufficio: assolti l’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato e l’ex dirigente ecologica

Assoluzione per l’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, 46 anni e per la dirigente pro tempore del Comune Cristina Prinzivalli, 41 anni, che all’epoca aveva la direzione ecologica e tutela del patrimonio.

Erano accusati in concorso di rifiuti d’atti d’ufficio e sono stati assolti dal tribunale collegiale di Ragusa perchè “il fatto non sussiste”.

La sentenza è stata letta dal presidente del collegio Vincenzo Ignaccolo.

I fatti risalgono al 31 gennaio del 2018 e hanno avuto origine nel 2017 da una diffida presentata da un avvocato in cui si chiedeva di emettere a carico dei proprietari di un’area che si trova in Contrada Fossone, un’ordinanza sindacale per la rimozione di rifiuti depositati e per il ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo l’accusa, rappresentata dalla Pm Marita Dall’Amico, gli imputati non avevano provveduto nei termini di legge. Accolta, invece, la tesi difensiva dell’ex sindaco e dell’ex dirigente.