Ricoverato in ospedale in stato confusionale, il sospetto omicida di Rosalba dell’Albani a Giarratana.

Instabili le condizioni di salute di Mariano Barresi, l’uomo indagato per aver accoltellato lo scorso mese di Febbraio a Giarratana, la cognata Rosalba dell’Albani di 51 anni mentre accudiva la madre.

Negli ultimi giorni dalla carcere di Caltagirone dove era stato trasferito da Ragusa, è stato più volte ricoverato in ospedale in stato confusionale e per attacchi di panico. A questi problemi pare si siano aggiunti anche altri di natura cardiaca.

La difesa del Barresi ha più volte evidenziato la incompatibilità del detenuto con il regime carcerario ma gip del Tribunale, alla luce della perizia e dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha respinto la richiesta di misura alternativa al carcere. Il consulente del tribunale ha infatti affermato di aver riscontrato nell’indagato la capacità critica della realtà, della verità e dell’autodeterminazione.