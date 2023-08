Ricky Tognazzi e Simona Izzo: la brillante coppia del cinema entusiasma il pubblico del DonnaFugata Film Festival. FOTO GALLERY

La magia del DonnaFugata Film Festival continua a incantare i partecipanti, offrendo una serata di intrattenimento cinematografico e di esplorazione artistica. Ieri sera, il Castello di Donnafugata è stato il palcoscenico di momenti emozionanti, con talk, presentazioni e numerose proiezioni di film che hanno catturato l’attenzione di un pubblico affascinato. Tra gli appuntamenti di spicco, l’incontro con i registi e sceneggiatori Ricky Tognazzi e Simona Izzo ha esaltato il numeroso pubblico presente all’evento.

Il film proiettato al festival con le musiche di Morricone

I due hanno parlato del loro film “Canone inverso”, che è stato proiettato nel corso della serata. Quest’opera, tratta dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig, autore dell’Ariete, presenta una colonna sonora straordinaria composta da Ennio Morricone. La partitura orchestrale di Morricone ha arricchito il film, creando un’esperienza cinematografica unica.

Il film, diretto da Ricky Tognazzi nel 2000, ha offerto agli spettatori un’immersione nelle sfumature dell’amore e della passione. La presentazione dei registi è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. In tanti hanno chiesto selfie e autografi, un vero e proprio bagno di folla.

Gli attori: “Ragusa è bellissima. E anche il castello”

“È un onore per noi essere qui a Ragusa, è un luogo magico con i suoi paesaggi con le bellezze architettoniche e la calda accoglienza che abbiamo ricevuto” ha detto Simonetta Izzo, a cui ha fatto eco Ricky Tognazzi, compagno anche di vita: “Questo festival, in questa location strepitosa e cinematografica, rappresenta un evento e un’occasione unica per fare scoprire e riscoprire al pubblico capolavori intramontabili del cinema nonché per dare spazio alla creatività e ad artisti emergenti” . E parlando del suo film ha aggiunto: “C’è la storia con la S maiuscola ambientata a cavallo tra la seconda Guerra mondiale e il ’68, in cui si intreccia la storia dei personaggi diversi tra loro, ma uniti dal filo conduttore per la musica”.

La Storia e le storie



E a proposito del tema della storia con la S maiuscola che intreccia le piccole storie è un fil rouge che lega un po’ buona parte della programmazione del festival, soprattutto quella della sala centrale. Un argomento affrontato nel corso del talk “La Storia e le storie: quando il cinema racconta la realtà” e dedicato dunque alla sceneggiatura e al ruolo degli sceneggiatori, con gli interventi dello sceneggiatore e regista Enzo Monteleone, dello scrittore Ugo Barbara, di Giorgio Glaviano presidente della Writers Guild italiana e del direttore artistico Andrea Traina.

Gli eventi del Festival, proseguono oggi (venerdì 11 agosto), incontro letterario dedicato alla presentazione del libro sull’artista Giovanni Banco, mentre il talk serale ospiterà il regista siciliano Luca Scivoletto e la presentazione del suo film girato a Modica,”I pioneri”.

Le proiezioni serali rifletteranno ancora una volta il tema dell’Ariete. Tra le varie pellicole in programma sarà proiettato il film “El Alamein – La linea del fuoco” di Enzo Monteleone che è tra l’altro il guest director del festival, seguito da “Ed Wood” di Tim Burton.

Gli omaggi di sabato



Il DonnaFugata Film Festival continua a offrire una panoramica avvincente della cinematografia, esplorando temi, stili e grandi opere del cinema italiano e internazionale. Con un calendario ricco di eventi, il festival è una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme, un’opportunità unica per gli appassionati di cinema di immergersi in un mondo di emozioni e riflessioni. Si concluderà domani al Castello di Donnafugata, prima di trasferirsi a settembre a Comiso. E domani ci sarà il ricordo, anche personale, di Ugo Tognazzi da parte del figlio Ricky, l’omaggio a Massimo Troisi e tra gli appuntamenti anche l’atteso concerto “Note da Oscar” con la Chrome Ensemble. Il festival gode del contributo del Comune di Ragusa, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Bapr, del sostegno dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, della Sicilia Film Commission, della direzione generale Cinema e Audiovisivo del Mic, del patrocinio di Asp Ragusa, della collaborazione di Archinet, Fondazione Gesualdo Bufalino, Fitzcarraldo Cineclub, Ficc e del supporto di numerosi sponsor privati. I dettagli del programma e tutte le notizie relative al festival sul sito www.donnafugatafilmfestival.org