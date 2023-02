Riapre il Centro diurno per disabili a Pozzallo

Riparte a Pozzallo il Centro diurno per disabili la cui attività era stata sospesa il primo febbraio scorso per l’assenza di dirigenti che avrebbero dovuto dare corso al nuovo bando di gara. Affidato oggi il servizio per la durata di cinque mesi. Darà la cooperativa CO.SE.R. a gestirlo con una previsione di spesa di 102mila euro. Per dare corso alla scelta del nuovo soggetto che avrebbe dovuto gestire il Centro diurno per disabili, gli uffici hanno inviato tre ditte abilitate al Me.Pa. il portale del mercato elettronico. L’Amministrazione Ammatuna ha ritenuto ricorrere a questa procedura, peraltro legittima se si tiene conto dell’affidamento diretto di un servizio nei casi di importi inferiori a 139mila euro. Per i prossimi cinque mesi di attività il Centro diurno per disabili impegnerà una spesa di 102 mila euro.

Le finalità del servizio, richiesto dalla comunità pozzallese, e rivolto a soggetti fragili, non solo ragazzi e giovani ma anche adulti.

Il fine di questo servizio, in un settore quale quello del diritto della persona a poter fruire di aiuti concreti nel volgere della sua vita, è quello di garantire il benessere psico-fisico dei soggetti disabili e la loro qualità di vita. Questa realtà di assistenza è andata avanti negli anni portando l’ente pozzallese ad essere attento ai bisogni dei soggetti fragili e vicino alle loro famiglie con un supporto nel gravoso compito di cura e di assistenza mantenendo il disabile nel suo contesto di vita, evitandone l’istituzionalizzazione. Se questo Centro diurno per disabili non fosse esistito per alcuni dei suoi ospiti si sarebbero potute aprire le porte di strutture dedicate. Esperienze, queste, che molte volte hanno un impatto negativo sul soggetto disabile.

La sospensione del servizio e la riapertura del Centro diurno.

Il servizio, che era stato sospeso lo scorso primo febbraio, è rivolto a quei soggetti fragili e con disabilità per i quali il Centro diurno rappresenta, nel contesto territoriale, l’unica offerta di socializzazione e di relazione con l’esterno. “Forte di questa necessità che abbiamo ritenuto importante per tante famiglie – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – è stato deciso di procedere, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la gestione del servizio, mediante affidamento diretto preceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, dal confronto di tre preventivi di offerta. Oggi la riapertura del Centro ed il riavvio del servizio rappresenta un momento importante per la collettività. Tutti sappiamo che nelle ultime settimane abbiamo avuto grosse difficoltà nell’apparato burocratico per la mancanza di figure dirigenziali cui spetta la redazione ed il perfezionamento delle procedure. Siamo ancora a ranghi ridotti ma stiamo cercando di andare avanti”.