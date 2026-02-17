Riapre al culto la chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa dopo cinque mesi di restauri

Dopo cinque mesi di interventi di restauro, riapre al culto la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, punto di riferimento religioso e spirituale per la comunità di Marina di Ragusa. La riapertura rappresenta un momento significativo per i fedeli, che tornano a vivere uno dei luoghi simbolo della vita ecclesiale del territorio.

La celebrazione e il messaggio del vescovo

Alla cerimonia di riapertura ha preso parte il vescovo della Diocesi di Ragusa, Giuseppe La Placa, che ha rivolto un messaggio alla comunità sottolineando il valore spirituale del ritorno alla piena fruizione della chiesa.

«Voglio augurare a questa comunità che, ritrovando questo tempio così bello e restaurato, possa crescere come Chiesa di Dio, come Chiesa chiamata a testimoniare l’amore di Dio in mezzo alle case e in mezzo agli uomini. Questa chiesa sarà ancora più bella quando all’interno di essa la Parola di Dio entrerà nei nostri cuori, ci convertirà, ci farà diventare discepoli autentici di Cristo. Auguri a tutti voi».

Parole che hanno accompagnato un momento particolarmente sentito dalla comunità parrocchiale, tornata a riunirsi nel proprio luogo di culto dopo mesi di lavori.

