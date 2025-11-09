Riaperta la pista di atletica leggera di Ragusa: una festa per la città e per lo sport. FOTO GALLERY

Si è trasformata in una vera e propria festa la cerimonia di riapertura della pista di atletica leggera di Ragusa, avvenuta questa mattina.

Dopo mesi di lavori e attesa, l’impianto torna finalmente a disposizione di atleti, scuole, società sportive e cittadini, restituendo alla città uno spazio importante per l’attività motoria, l’allenamento e l’aggregazione.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida e di numerosi rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale, tra cui il presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo. In campo varie società sportive e atleti.



«È un momento che aspettavamo da tempo e che ha un grande valore simbolico – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – Restituiamo alla città un impianto che rappresenta non solo un luogo di sport, ma anche un presidio di socialità e benessere. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: uffici, tecnici, imprese e soprattutto gli sportivi ragusani, che hanno saputo attendere con fiducia. Oggi è una bella giornata per Ragusa».

L’intervento di riqualificazione ha riguardato il rifacimento della pista con materiali di ultima generazione, il miglioramento del sistema di drenaggio, la sistemazione delle aree di salto e lancio e la messa in sicurezza di tutta la struttura. L’impianto torna così conforme agli standard richiesti per l’attività agonistica e per ospitare manifestazioni ufficiali.

«La pista torna a essere un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo ibleo – ha sottolineato l’assessore allo Sport Simone Digrandi – È un luogo dove i nostri giovani potranno allenarsi in sicurezza, ma anche dove le famiglie potranno vivere lo sport in modo sano e partecipato. Oggi non celebriamo solo la fine di un cantiere, ma l’inizio di una nuova stagione per lo sport cittadino».

Presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida, che ha seguito da vicino l’avanzamento dei lavori: «È stato un intervento complesso ma portato a termine con grande attenzione alla qualità e alla durabilità dei materiali. Questa riapertura dimostra che con una buona programmazione e un lavoro di squadra si possono restituire ai cittadini opere pubbliche efficienti e belle».

La riapertura è stata accompagnata da un clima di entusiasmo e partecipazione: atleti, studenti, rappresentanti delle società sportive e semplici cittadini hanno voluto essere presenti per correre i primi metri sulla nuova pista. Un momento di festa che ha unito istituzioni, sportivi e comunità nel segno della rinascita e della condivisione.

«Questa pista – ha concluso il sindaco Cassì – è il simbolo di una Ragusa che corre verso il futuro, investendo sullo sport, sulla salute e sulla qualità della vita di tutti».

