Revisione delle tariffe del trasporto pubblico a Modica con i mezzi della SAIS Autolinee spa

La delibera, con la quale vengono riviste le tariffe per l’utilizzo del trasporto pubblico, è stata approvata alla giunta Monisteri ed arriva dopo due mesi dall’avvio del servizio garantito dalla Sais autolinee spa dallo scorso 1 luglio nel territorio di Modica. La rimodulazione prevista è frutto di una condivisione del percorso fra l’Amministrazione comunale e la società che gestisce il servizio e che lo gestirà per due anni secondo il contratto stipulato fra le parti.

Come cambia il costo del biglietto per le corse nel territorio modicano.

Il biglietto, valido per una corsa in tutte le linee ad eccezione della linea estiva, ha il costo 1 euro e 20 centesimi mentre per un corsa per la linea estiva (Modica-Zappulla. Marina di Modica, Maganuco) ha il costo di 2 euro e 50 centesimi. Il biglietto per una durata di 90 minuti per tutte le linee ad eccezione di quella estiva ha un costo di 1 euro e 50 centesimi; il biglietto giornaliero per tutte le linee costerà 5 euro; l’abbonamento settimanale valido per tutte le linee 12 euro; l’abbonamento mensile valido per tutte le linee costerà 40 euro; l’abbonamento mensile “Under 20” (per gli studenti) sarà del costo di 35 euro per tutte le linee; l’abbonamento annuale (365 giorni dall’emissione) valido per tutte le linee avrà un costo di 330 euro. Le nuove tariffe sono esecutive.

