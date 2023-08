Residenza artistica a Comiso per raccontare la città: bando aperto per 15 persone, tra scrittori e fotografi

La residenza artistica di scrittura e fotografica “Comiso e dintorni, tra immagine e racconto” torna per la seconda edizione, promossa dal Comune di Comiso in collaborazione con “A Tutto Volume Festival” e la Fondazione Gesualdo Bufalino. Il progetto, a cura dello scrittore, illustratore ed editore Guido Conti, ha l’obiettivo di raccontare la città di Comiso in modo originale e diverso attraverso la fotografia e la scrittura.

IL BANDO

Il bando per partecipare alla residenza è aperto e scadrà il prossimo 20 agosto. La residenza, rivolta ad appassionati di fotografia e scrittura, accoglierà un massimo di 15 persone ed è completamente gratuita. L’evento si svolgerà a Comiso dal 19 al 24 settembre e comprenderà corsi gratuiti sia teorici che pratici. Gli insegnamenti, guidati da Guido Conti, permetteranno ai partecipanti di immergersi nel mondo della fotografia e della scrittura, con particolare attenzione alle opere di autori siciliani come Bufalino, Sciascia, Consolo e Pirandello, nonché a opere di fotografi siciliani e di grandi maestri della fotografia.

Durante le 48 ore di lezione, i partecipanti impareranno a scattare foto e a scrivere brevi didascalie, preparando una mostra che verrà allestita negli spazi della Fondazione Gesualdo Bufalino e inaugurata domenica 24 settembre. L’obiettivo sarà quello di raccontare in maniera suggestiva la bellezza e le diverse anime del territorio di Comiso.

PER PARTECIPARE

Per partecipare, è necessario inviare entro la mezzanotte di domenica 20 agosto una breve scheda personale, un racconto, un articolo di giornale o un testo descrittivo non più lungo di 4000 battute spazi inclusi, e tre fotografie in bianco e nero o a colori all’indirizzo extra@atuttovolume.org. Il curatore Guido Conti selezionerà i partecipanti tra coloro che si candidano.