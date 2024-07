Rendiconto 2022 e disavanzo approvati dal consiglio comunale di Modica. Via libera a due atti finanziari fondamentali per la gestione dell’ente

E’ proprio il caso di dire che quando la macchina burocratica funziona si và avanti e con concretezza. Prova ne è l’approvazione, nella seduta di ieri, di due punti importanti per il funzionamento dell’ente quali il rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 ed il relativo disavanzo di amministrazione. Punti riguardanti la materia finanziaria sulla quale la Regione, come accade per altri Comuni dell’isola, volge lo sguardo con grande attenzione. Delibere che sono state esitate con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai rispettivi responsabili di settore. Favorevole anche il parere espresso dall’Organo di revisione il quale ha ribadito il giudizio positivo sugli atti anche se questo giudizio non è roseo.

Chiarezza su chiarezza, quindi

“E’ stata messa in risalto la corrispondenza del documento finanziario con le risultanze di gestione. Dunque la sua veridicità – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo – è stata anche evidenziata la collaborazione di tutti da parte dell’Amministrazione ed in particolare dall’assessore al ramo Delia Vindigni. In aula sono arrivati i i complementi per il sindaco Maria Monisteri, la dirigente Ketty Di Martino, ed il collegio dei revisori per gli obiettivi raggiunti scaturiti da un impegno coeso per il risanamento forte e deciso dell’ente. Da buona parte dei consiglieri sono stati espressi apprezzamenti sul lavoro svolto con l’impegno a mantenere vivo l’impegno civico che dimora in ciascuno di loro, e di tutti noi. Gli interventi d’aula, costruttivi e predisposti al confronto, ci fanno sperare ad un lavoro di servizio. Spenderci, ciascuno nei nuostri ruoli, con impegno, trasparenza, confronto e collaborazione rappresenta la strada maestra da seguire per il bene della nostra città”.

